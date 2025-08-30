Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо розгортання приватної армії в Україні

Президент США Дональд Трамп обговорює з європейськими союзниками можливість розгортання американських приватних військових компаній в Україні в рамках довгострокового мирного плану. Про це у суботу, 30 серпня, повідомила британська газета The Telegraph.

За даними видання, наразі Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні. План обговорюють разом з іншими гарантіями безпеки, які розробила «Коаліція охочих» на чолі з Великою Британією і Францією.

«Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні», – зазначають у повідомленні.

При цьому підрядники можуть допомагати у відбудові оборонних споруд на передовій та нових баз, а також захищали б американський бізнес в Україні. Джерело в британському уряді зауважило, що водночас присутність приватних американських солдатів слугуватиме стримувальним фактором для порушення вогню російськими військовими.

Подібні практики вже застосовувалися в Іраку та Афганістані, де американські ПВК будували військову інфраструктуру та підтримували діяльність армії США.

Нагадаємо, 28 серпня джерела газети Politico повідомили, що лідери Європи обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди. Європейці розглядають варіант створення демілітаризованої території, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню.

Президент Володимир Зеленський розкритикував цю ідею. За його словами, ця зона вже давно існує через застосування безпілотників на війні.