Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський

Польща стане тиловою базою для європейських миротворців в Україні, забезпечуватиме їхню логістику та надаватиме свої авіабази для літаків, що захищатимуть українське небо. Про це повідомив телеканал Polsat News з посиланням на заступника міністра національної оборони Польщі Павела Залевського.

Як йдеться, 29 серпня Залевський взяв участь у засіданні міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені, на якому обговорювали гарантії безпеки, які європейські країни можуть надати Україні, щоб підтримати довготривалий мир.

Заступник міністра оборони Польщі наголосив, що Варшава дотримується своєї позиції не відправляти польських військових в Україну і не брати участь у наземних операціях.

Водночас гарантії, що готуються в межах «коаліції рішучих», передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію зі захисту українського повітряного простору, що стане можливим після закінчення бойових дій між РФ та Україною.

«Польща відіграватиме ключову роль у цій операції, оскільки надаватиме можливості для створення баз, тилу для тих підрозділів, які будуть в Україні, організовуватиме логістику для цих підрозділів, а також надаватиме аеропорти для літаків, які з Польщі захищатимуть українське небо», – сказав заступник міністра оборони Польщі.

Окрім того, Павел Залевський повідомив, що Польща не перешкоджатиме навчанню українських військових на території України в межах місії військової допомоги EUMAM.

«Однак ми не будемо проводити навчання в Україні, ми будемо проводити їх у Польщі», – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, глава євродипломатії Кая Каллас повідомила, що країни-члени ЄС готові направити військових інструкторів в Україну в межах тренувальної місії EUMAM після досягнення перемир’я між Києвом та Москвою. Також європейські інструктори можуть працювати у військових академіях та інших навчальних закладах в Україні.