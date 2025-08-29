Ідею створення буферної зони розглядають в рамках мирної угоди

Європейські лідери обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди. Про це у четвер, 28 серпня, повідомило Politico з посиланням на пʼятьох європейських дипломатів.

Видання зазначає, що пропозиція створення 40-кілометрової буферної зони є однією з кількох, які розглядають військові та цивільні посадовці щодо сценарію припинення вогню в Україні. Ідея полягає у створенні демілітаризованої території, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню.

Та за словами співрозмовників, європейські лідери не можуть дійти згоди щодо фактичної глибини зони. До того ж незрозуміло, чи погодиться на це Київ, оскільки такий варіант може передбачати територіальні поступки.

Крім цього, чиновники розходяться в думках щодо того, скільки військовослужбовців знадобиться для її патрулювання. За даними видання, наразі лунала цифра від 4 тис. до 60 тис. військових. Основу іноземного військового контингенту можуть скласти французькі та британські війська.

«Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських і французьких спостерігачів зможуть стримати їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються», – відзначив колишній чиновник Пентагону.

Нагадаємо, 18 серпня Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв Україні гарантії безпеки без вступу до НАТО.

Згодом він заявляв, що Велика Британія, Франція та Німеччина планують розмістити свої війська «на землі» для забезпечення миру між РФ та Україною.