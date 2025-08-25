За словами Трампа, деталі щодо гарантій безпеки для України наразі невідомі

Європа повинна буде забезпечити для України гарантії безпеки, в цьому процесі також допомагатимуть США. Про це у понеділок, 25 серпня, повідомив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

За словами Трампа, деталі щодо гарантій безпеки для України наразі невідомі, адже їх детально не обговорювали, однак США будуть залучені у процес.

«Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати», – заявив Трамп.

При цьому президент вважає, якщо між Україною і Росією вдасться досягти угоди, то гарантії безпеки не будуть великою проблемою.

Зауважимо, 22 серпня Reuters, із посиланням на американських військових, які спільно з європейськими колегами підготували варіанти допомоги Україні, писало, що одним із варіантів гарантій безпеки для Києва є залучення американських винищувачів та систем ППО для створення безполітної зони.

Нагадаємо, 18 серпня Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв Україні гарантії безпеки без вступу до НАТО.

Згодом він заявляв, що Велика Британія, Франція та Німеччина планують розмістити свої війська «на землі» для забезпечення миру між РФ та Україною.