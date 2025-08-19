Дональд Трамп сказав, що Україна отримає «багато землі» після завершення війни з РФ

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Велика Британія, Франція та Німеччина планують розмістити свої війська «на землі» для забезпечення миру між РФ та Україною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News 19 серпня.

За словами Трамп, країни Європи «докладатимуть зусиль», аби гарантувати безпеку Україні та її громадянам.

«Вони хочуть, щоб війська були на землі», – сказав президент, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію.

Він також зауважив, що це не буде проблемою. США можуть допомогти Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема підтримкою з повітря. Водночас американські війська не розміщуватимуться на території України.

Окрім цього, Дональд Трамп сказав, що Україна отримає «багато землі» в разі укладення мирної угоди з РФ і закликав президента Володимира Зеленського «проявити гнучкість».

«Україна поверне собі життя, люди перестануть помирати всюди. І вона отримає багато-багато землі. Але це війна, Росія – потужна військова держава, подобається вам це чи ні... Це війна, яка не повинна була бути розпочата – так не роблять, не воюють з країною, яка в десять разів більша за вас... Щодо Донбасу – ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють», – зокрема сказав Трамп.

До слова, 19 серпня Дональд Трамп написав, що розпочинає підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, ця зустріч відбуватиметься у кілька етапів: спочатку Зеленський та Путін проведуть двосторонні перемовини, а потім до них долучиться Трамп.