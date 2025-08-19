Трамп заявив про готовність держав Європи відправити війська в Україну
Водночас американські військові не розміщуватимуться на території України
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Велика Британія, Франція та Німеччина планують розмістити свої війська «на землі» для забезпечення миру між РФ та Україною. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News 19 серпня.
За словами Трамп, країни Європи «докладатимуть зусиль», аби гарантувати безпеку Україні та її громадянам.
«Вони хочуть, щоб війська були на землі», – сказав президент, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію.
Він також зауважив, що це не буде проблемою. США можуть допомогти Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема підтримкою з повітря. Водночас американські війська не розміщуватимуться на території України.
Окрім цього, Дональд Трамп сказав, що Україна отримає «багато землі» в разі укладення мирної угоди з РФ і закликав президента Володимира Зеленського «проявити гнучкість».
«Україна поверне собі життя, люди перестануть помирати всюди. І вона отримає багато-багато землі. Але це війна, Росія – потужна військова держава, подобається вам це чи ні... Це війна, яка не повинна була бути розпочата – так не роблять, не воюють з країною, яка в десять разів більша за вас... Щодо Донбасу – ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють», – зокрема сказав Трамп.
До слова, 19 серпня Дональд Трамп написав, що розпочинає підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, ця зустріч відбуватиметься у кілька етапів: спочатку Зеленський та Путін проведуть двосторонні перемовини, а потім до них долучиться Трамп.