Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом

Президент Володимир Зеленський у суботу, 23 серпня, заявив, що команди України, США та європейських партнерів напрацьовують гарантії безпеки і вони будуть готові найближчими днями.

У суботу Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, за результатами якої повідомив, що гарантії безпеки для України будуть готові найближчими днями. За його словами, наразі команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки.

Президент також зазначив, що обговорив з премʼєром Нідерландів спільні проєкти, інвестиції в українське оборонне виробництво, а також дипломатичну роботу з партнерами.

«Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із москви цими днями», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 21 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що впродовж наступних двох тижнів він та його команда «точно знатимуть», чи можливо буде встановити мир в Україні.

Того ж дня прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО для розміщення американських винищувачів F-35 може бути внеском Бухареста в забезпечення підтримки сталого миру в Україні.