Іліє Боложан наголосив, що Румунія не відправлятиме свої війська в Україну

Прем’єр-міністр Румунії Іліє Боложан заявив, що надання військових баз союзникам по НАТО для розміщення американських винищувачів F-35 може бути внеском Бухареста в забезпечення підтримки сталого миру в Україні. Про це в четвер, 21 серпня, повідомило видання Calea Europeana.

Зі слів Боложана, Румунія дотримується чіткої позиції: країна не відправлятиме свої війська на територію України. Однак, з огляду на членство Румунії в НАТО, військові бази країни, які експлуатуються спільно силами Румунії та НАТО, зокрема повітряними, можуть бути надані союзникам, включно зі США.

Прем’єр додав, що наразі румунські та союзні військові здійснюють повітряне патрулювання для спостереження за ситуацією в Чорному морі та проводять спільні військові навчання на румунських авіабазах.

«Це може бути, скажімо, внесок Румунії у забезпечення підтримки міцного миру в Україні, надання наших військових баз союзникам по НАТО», – додав прем’єр-міністр Боложан.

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні президент США Дональд Трамп мав перемовини з президентом України, лідерами Європи та генеральним секретарем НАТО, які відбулися у кілька етапів. Трамп зазначив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, однак країни Європи хочуть надати Києву надійні гарантії безпеки, і США їх в цьому підтримають.

Європейці заявили, що обговорюють модель захисту України на зразок статті 5 НАТО та інші пропозиції щодо забезпечення гарантій довготривалого і справедливого миру та безпеки.

Уже 19 серпня Дональд Трамп повідомив, що США можуть допомогти Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема підтримкою з повітря. Водночас американські війська не розміщуватимуться на території України.