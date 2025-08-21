Раніше Трамп погрожував Росії санкціями, якщо та не припинить атакувати Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних двох тижнів він та його команда «точно знатимуть», чи можливо буде встановити мир в Україні. Про це він розповів в інтерв’ю американському радіоведучому Тодду Старнсу у четвер, 21 серпня.

За словами Трампа, російсько-українська війна – це «найгірше, що було з часів Другої світової війни». На запитання журналіста, чи вдасться досягнути миру в Україні, Трамп відповів ухильно.

«Десь за два тижні ми точно знатимемо. Після цього, можливо, змінимо підхід, але побачимо. Але скоро ми дізнаємося», – заявив він.

До слова, раніше Трамп погрожував запровадити санкції проти Росії на тлі масованих атак на цивільних українців. Трамп вимагав у Росії припинити вогонь до 8 серпня, проте згодом скасував цей дедлайн, оскільки Владімір Путін погодився на особисту зустріч із ним.

Нагадаємо, 21 серпня Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що той заборонив Україні застосовувати надану американську зброю для ударів вглиб Росії. У своєму дописі Трамп порівняв заборону Україні завдавати ударів по Росії із «чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі», а також заявив, що попереду – «цікаві часи».