Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію, для того щоб вона погодилася на його зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія «робить усе» для того, щоб його зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним не відбулася. Про це він сказав у п’ятницю, 22 серпня, під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Києві.

Під час розмови з журналістами президента наголосив, що необхідно зробити все, щоб Росія погодилася на зустріч з Україною на найвищому рівні. Крім того, Зеленський закликав партнерів посилювати тиск на Росію – зокрема, накладаючи додаткові санкції.

«Саме на рівні лідерів має розв’язуватися питання завершення війни. Але росіяни роблять усе, щоб зустрічі не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей з лідерами», – сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що країни-партнери України допоможуть забезпечити «хоча б мінімальну продуктивну позицію» з боку росіян. Він підкреслив, що необхідно зробити «все, щоб Росія не змогла і далі ховатись від зустрічі».

Зеленський додав, що Україна не буде домовлятися з росіянами, наголосивши, що країна разом з партнерами домовлятиметься з президентом США Дональдом Трампом. Він додав, що Трамп – «єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна».

«Домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цей напрямок. Ми говорили про тристоронню зустріч яка потрібна. Потім у нього був зв'язок із російською стороною, він сказав: "Зробімо спочатку двосторонній трек – і це пропозиція росіян, – а потім тристоронній"», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп провів зустріч з Владіміром Путіним на Алясці. За результатами зустрічі вони не змогли дійти згоди щодо припинення війни в Україні, проте Трамп назвав зустріч з Путіним «на 10 з 10». Після цього він анонсував трьохсторонню зустріч, де мав би бути присутнім він, Зеленський та Путін.

18 серпня у Вашингтоні відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, після цього до них долучились лідери Європейських країн. Під час перемовин, зокрема, обговорювались гарантії безпеки для України після завершення війни. Після перемовин та телефонного дзвінка Путіну, Дональд Трамп заявив про початок підготовки зустрічі президента України та російського диктатора.