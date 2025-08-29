Зеленський закликав не затягувати час і не вестися на додаткові умови

Президент Володимир Зеленський розкритикував ідеї щодо створення буферної зони між українською та російською армією в межах потенційної мирної угоди. За його словами, ця зона вже давно існує через застосування безпілотників на війні. Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 29 серпня, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Тільки ті, хто не розуміють, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 км. Це абсолютно інша історія. Сьогодні важка зброя і так у нас знаходиться 10 плюс км один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю “мертва зона”, хтось називає сіра зона, вона вже існує», – пояснив президент.

Він також запропонував росіянам відійти вглиб тимчасово окупованих територій України, і там розташовувати буферну зону, якщо їм «хочеться мати більшу відстань» від українських військ.

«Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють. Якщо сторони дадуть команди дронам вижигати все на 20 км – буде на 20. Якщо на 40 – буде на 40. Відповідна зброя у команд є. Тобто нічого нікуди відтягувати не треба, воно все вже давно відтягнуто», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 28 серпня джерела газети Politico повідомили, що лідери Європи обговорюють можливість створення 40-кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди. Європейці розглядають варіант створення демілітаризованої території, де могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню.