Пускові установки ППО Patriot

Латвія приєднається до ініціативи НАТО зі закупівлі американської зброї для України та виділить на це щонайменше 2 млн євро. Про це повідомив портал Delfi з посиланням на латвійську прем’єр-міністерку Евіку Сіліню.

Як йдеться, 12 серпня на засідання Кабінету міністрів розглядалось питання участі Латвії в ініціативі НАТО із забезпечення України критично необхідною американською зброєю.

Сіліня розповіла, що Латвія приєднається до ініціативи, закуповуючи системи протиповітряної оборони та інші необхідні засоби для захисту України.

«Фінансовий обсяг, який Латвія виділить на цю ініціативу, ще буде уточнений, але він не буде меншим за 2 млн євро», – сказала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про новий механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), який дозволить європейським країнам та Канаді закуповувати зброю для України. У межах ініціативи фактично буде створено банківський рахунок НАТО, на який союзники матимуть змогу перераховувати гроші для купівлі зброї у США.

5 серпня Данія, Норвегія та Швеція підтвердили, що профінансують постачання Україні американської зброї вартістю близько 486 млн доларів в межах ініціативи PURL.