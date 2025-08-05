Координацію допомоги здійснюватиме Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

Швеція, Норвегія та Данія профінансують постачання Україні американської зброї в межах нової ініціативи PURL, яка координується НАТО. Вартість пакетів допомоги оцінюють в 5 млрд норвезьких крон (близько 486 млн доларів). Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії у вівторок, 5 серпня.

«Це важлива ініціатива з боку НАТО та США. Вона допоможе українцям швидко отримати необхідне військове обладнання для захисту, а також зміцнить співпрацю між США та європейськими країнами у питанні оборони України», – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере [Jonas Gahr Støre].

Ініціатива має забезпечити швидке постачання американської зброї та обладнання до України, зокрема додаткових ракет до систем ППО Patriot. Пакети також передбачають постачання боєприпасів і підтримку вже переданої техніки.

Координацію допомоги здійснюватиме Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Точний вміст оборонних пакетів не розголошується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про нову ініціативу з метою зміцнення оборони України та задоволення нагальних потреб країни. Ініціатива одержала назву Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками та Канадою.