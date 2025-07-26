Литва виділить 30 млн євро на системи ППО Patriot для України

Литва планує виділити 30 млн євро (приблизно 34,8 млн доларів) на постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це у суботу, 26 липня, повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалєнє за результатами зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

За словами Довіле Шакалєнє, Литва підтримує ініціативу Дональда Трампа поставити Україні американські системи ППО Patriot та ракети до них коштом країн НАТО.

«Литва також готова сприяти постачанню в Україну систем Patriot. На ці цілі плануємо виділити до 30 млн євро», – повідомила Довіле Шакалєнє.

Зауважимо, що за даними з відкритих джерел, одна батарея ЗРК Patriot може коштувати від 550 млн доларів й до 1 млрд доларів. Вартість залежить від наявності додаткових опцій. Водночас одна ракета до Patriot коштує близько 3,7 млн доларів.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні 17 систем ППО систем протиповітряної оборони Patriot, більшість з яких розмістять на фронті. За словами Трампа США забезпечить виробництво систем, а фінансуватимуть його європейські країни.

У п’ятницю, 25 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав підтвердження від Німеччини та Норвегії профінансувати постачання трьох систем Patriot.