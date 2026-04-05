Халва – простий і натуральний десерт зі східною історією, який легко приготувати власноруч. Вона виходить розсипчастою, ароматною та насиченою за смаком завдяки обсмаженому насінню. Такий базовий рецепт можна змінювати, додаючи горіхи, какао чи ароматизатори. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти насіння соняшника 500 г вода 70 мл цукор 250 г яєчний білок 1 шт. цукор ванільний 10 г Спосіб приготування: Крок 1 Почистьте насіння, висипте на сковороду та обсмажте на середньому вогні, постійно помішуйте, потім остудіть. Крок 2 Подрібніть обсмажене насіння в блендері до однорідної пастоподібної маси. Крок 3 Насипте цукор у сотейник, влийте воду та варіть на слабкому вогні до утворення тягучого сиропу. Крок 4 Збийте яєчний білок до легкої піни, поступово вливайте сироп і продовжуйте збивати до густої маси. Крок 5 Додайте до подрібненого насіння ванільний цукор і збиту масу, перемішайте до однорідності. Крок 6 Перекладіть халву у форму, накрийте та поставте в холодильник на кілька годин до застигання.