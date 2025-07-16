Деякі союзники Трампа дізналися про його план озброїти Україну коштом Європи в режимі реального часу

Президент США Дональд Трамп не попередив європейських партнерів про те, що вони будуть купувати озброєння для України у Сполучених Штатів. Про це повідомило у середу, 16 липня, агентство Reuters із посиланням на джерела у посольствах кількох країн у США.

На початку тижня Дональд Трамп, який зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомив, що США передадуть Україні зброю «на мільярди доларів», які придбають союзники по НАТО в Європі. Попри те, що план Трампа та Рютте позитивно сприйняла Українська влада, після оголошення американського президента з’ясувалося, що він представив тільки рамкову програму, а не детальний план озброєння України. За словами низки чиновників, чи дійсно суттєвою буде підтримка для України, буде залежати від переговорів між країнами Європи та США.

Під час зустрічі з Рютте Трамп заявив, що шість країн НАТО готові взяти участь у схемі закупівлі озброєння для України. Йдеться про Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду – втім, високопоставлені чиновники посольств двох із цих країн у США повідомили у коментарі агентству, що вони особисто дізналися про план Трампа тільки під час його пресконференції з Рютте. Джерела Reuters припустили, що навіть близькі союзники США могли дізнатися про пропозицію Трампа в режимі реального часу.

На думку експосла НАТО в США Курта Волкера, пропозицією озброїти Україну Трамп знайшов спосіб збалансувати підтримку України та політичні реалії Республіканської партії – раніше Трамп вимагав у країн Європи збільшити витрати на оборону, що активно підтримували його прихильники.

У представництві НАТО повідомили, що альянс координуватиме передачу зброї через механізм «Допомога НАТО у сфері безпеки та навчання для України». Ця місія НАТО розташована в Німеччині та відповідає за координацію військової допомоги Україні. За словами співрозмовника агентства, підтримати цю ініціативу вже зобов’язалися кілька країн Європи, серед яких – Німеччина, Данія, Норвегія, Канада, Фінляндія, а також Нідерланди та Швеція.

Нагадаємо, 14 липня Дональд Трамп анонсував передачу Україні 17 систем ППО Patriot, більшість з яких розмістять на фронті. Поставки озброєння мають відбуватися коштом європейських партнерів. Вже 16 липня Трамп заявив, що перші ракети до Patriot уже почали відправляти в Україну.