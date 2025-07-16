Трамп наголосив, що фінансування постачання ракет забезпечуватиме Європейський Союз або країни НАТО

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 15 липня, повідомив у розмові з журналістами, що ракети до систем протиповітряної оборони Patriot вже відвантажують із Німеччини в Україну.

За словами Трампа, ракети Україні постачають із Німеччини, яка після цього замінить їх для себе, відновивши запаси. Він наголосив, що фінансування постачання ракет забезпечуватиме Європейський Союз або країни НАТО.

«І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію. НАТО відшкодує нам усе. У деяких випадках ми отримаємо гроші безпосередньо від країн ЄС. Ми завжди повертаємо свої гроші в повному обсязі», – зазначив американський президент.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що країна найближчим часом передасть Україні 17 систем ППО Patriot. За словами Трампа, США забезпечить виробництво зброї, а фінансуватимуть його європейські партнери.

15 липня повідомляли, що Німеччина придбає для України дві американські системи ППО Patriot. Рішення про відправку установок ухвалять протягом «днів або тижнів»