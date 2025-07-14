НАТО закупить для України озброєння на 10 млрд доларів

У межах першого етапу закупівлі зброї для України країни НАТО придбають у США озброєння на 10 млрд доларів. Про це у понеділок, 14 липня, повідомив американський новинний сайт Axios з посиланням на власні джерела.

За даними Axios, США планують продати країнам НАТО зброю на суму близько 10 млрд доларів, це – лише перший етап плану озброєння України. Йдеться про ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Джерела СNN уточнюють, що до оборонного пакета увійдуть ракети малої дальності, гаубичні снаряди й ракети середньої дальності класу «повітря-повітря».

«Це важливий поворот у політиці Дональда Трампа, який спочатку відмовлявся стати на бік України й донедавна наполягав, що постачатиме лише оборонну зброю, щоб не допустити ескалації війни», – зауважив Axios.

СNN пише, що генеральний секретар НАТО назвав кілька країн, які готові придбати для України необхідне озброєння, серед них – Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція та Норвегія.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив, що планує передати Україні 17 систем протиповітряної оборони Patriot, які оплатять європейські країни. Також глава Білого дому анонсував нові санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться припинити вогонь.