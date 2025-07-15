Німеччина передасть першу систему Україні протягом кількох місяців

Німеччина придбає для України дві американські системи ППО Patriot. Рішення про відправку установок ухвалять протягом «днів або тижнів», повідомив 14 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Reuters.

Після переговорів з головою Пентагону Пітом Гегсетом, Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина запропонувала придбати комплекси Patriot для України в США. За словами Пісторіуса, переговори щодо купівлі ППО продовжаться на робочому рівні для узгодження деталей – зокрема, йдеться про кількість пускових установок та ракет до них, які можуть бути включені до угоди.

Міністр оборони Німеччини повідомив, що в разі укладення угоди, першу система Patriot можуть відправити до України протягом кількох місяців. Рішення про відправку оборонного обладнання ж можуть ухвалити «протягом днів або тижнів».

Раніше Пісторіус повідомив, що Німеччина не зможе надати Україні більше власних систем Patriot, бо їх залишилося замало. Загалом Німеччина передала три системи Patriot Україні, і в країні їх залишилося дев’ять.

Нагадаємо, напередодні, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосив, що країна найближчим часом передасть Україні 17 систем ППО Patriot. За словами Трампа, США забезпечить виробництво зброї, а фінансуватимуть його європейські партнери.

Додамо, на початку травня 2025 року видання The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомило, що до літа 2025 року Україні передадуть ще одну систему Patriot з Ізраїлю, а згодом – ще одну з Німеччини чи Греції. За даними газети, на той момент в Україні перебували вісім ЗРК цієї моделі, проте працювали лише шість – дві інші проходять модернізацію. Після поліпшення систем та передачі додаткових ЗРК з Ізраїлю та Європи Україна матиме на озброєнні 10 ППО Patriot.