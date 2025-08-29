Загалом Бельгія надала Україні військової допомоги на 1 млрд євро

Бельгія надасть Україні 100 млн євро військової допомоги цього року через механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Цей пакет допомоги йде на додаток до 1 млрд євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала. Про це в п’ятницю, 29 серпня, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про новий механізм Prioritized Ukraine Requirements List (Список пріоритетних потреб України), який передбачає створення пріоритетного списку товарів військового призначення на основі запитів України, затвердженого НАТО. У межах механізму європейські партнери та Канада зможуть фінансувати постачання американської зброї та технологій через добровільні внески.

За даними OSINT-дослідника Jeff21461, станом на 29 серпня у межах механізму PURL вже залучили 2,2 млрд доларів. Пакети допомоги для України виділили такі країни-партнери:

Нідерланди – 500 млн євро;

Канада – 500 млн доларів;

Німеччина – 500 млн доларів;

Швеція – 275 млн доларів;

Норвегія – 118,1 млн доларів;

Бельгія – 100 млн євро;

Данія – 580 млн данських крон (90,7 млн доларів);

Литва – 30 млн євро;

Латвія – 2 млн євро.