Генсек НАТО Марк Рютте (зліва) та прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна планує взяти участь в ініціативі НАТО зі закупівлі американської зброї для подальшої передачі Україні. Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 2 вересня, передає Euractiv.

Люксембург, який має найменші збройні сили в НАТО, стане десятою країною, що вирішила взяти участь у механізмі PURL.

В основі угоди PURL традиційно лежать пакети військового обладнання виробництва США на суму 500 млн доларів кожен, тому Люксембург шукає партнерів для фінансування.

«Ми профінансуємо пакет уже доступного озброєння, здебільшого американського виробництва, для передачі Україні – разом з іншими країнами, які ми ще маємо визначити», – пояснив він.

Він додав, що ці країни будуть визначені протягом наступних тижнів.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про новий механізм Prioritized Ukraine Requirements List (Список пріоритетних потреб України), який передбачає створення пріоритетного списку товарів військового призначення на основі запитів України, затвердженого НАТО. У межах механізму європейські партнери та Канада зможуть фінансувати постачання американської зброї та технологій через добровільні внески.

До слова, 29 серпня OSINT-дослідник Jeff21461 повідомив, що у межах механізму PURL вже залучили 2,2 млрд доларів. Пакети допомоги для України виділили такі країни-партнери: