Раніше ЗУ повідомили, що США затвердили два пакети військової допомоги для України

Перші два пакети військової допомоги від США будуть містити ракети для систем протиповітряної оборони американського виробництва Patriot і Himars. Про це повідомив у середу, 17 вересня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

За словами Володимира Зеленського, Україна отримала понад 2 млрд доларів від партнерів в межах програми PURL. Він додав, що в жовтні Україна отримає додаткові гроші, і загальна сума, виділена на оборону країни в межах програми, буде понад 3 млрд доларів.

«Перші два пакети по 500 млн, наскільки я зрозумію... І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 вересня ЗМІ повідомили, що адміністрація США Дональда Трампа схвалила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансували союзники НАТО за новим механізмом PURL. Поставки по 500 млн доларів затверджував заступник голови.

Коли саме до України прийде озброєння в межах PURL, наразі невідомо.