Російські загарбники пізно ввечері в середу, 25 січня, завдали удару по кількох регіонах України, випустивши як іранські дрони-камікадзе Shahed, так і ракети з літаків стратегічної авіації.

За інформацією «Суспільного», після 22:27 вибухи пролунали у Дніпрі, Вільнянську Запорізької області та Херсоні. Telegram-канал «Запоріжжя.Інфо» повідомив, що вибухи також було чутно в обласному центрі. А канал «Дніпро оперативний» повідомив, що у місті було чутно дві хвилі вибухів. За його інформацією, над містом піднявся дим.

Після 23:10 У Дніпрі та передмісті також було чутно вибухи.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над областю вночі працювала протиповітряна оборона.

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, під час вечірньої атаки росіяни влучили у промислове підприємство. Однак подробиць він не уточнив, але зазначив, що жертв немає. Ракетний удар по цивільній інфраструктурі Дніпра також підтвердив Генштаб.

Запорізька ОВА повідомила, що росіяни із ЗРК С-300 обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури в Павлівській громаді Запорізького району. Загалом загарбники завдали по громаді два ракетні удари.

Також відомо про збиття вночі 15 випущених росіянами іранських дронів над Києвом. Про це рано-вранці 26 січня повідомила Київська міська військова адміністрація. Там зауважили, що влучань в об’єкти інфраструктури не зафіксовано, жертв також немає.

Загалом, за інформацією Повітряних сил, над Україною збили 24 з 24 випущених росіянами дронів. Більшість з них було збито у центральних регіонах України. Дрони загарбники випустили зі східного узбережжя Азовського моря.