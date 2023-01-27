Під час масованої ракетної атаки 26 січня російські війська вдарили двома гіперзвуковими ракетами «Кинджал» по об'єктах інфрастуктури у Києві та Запоріжжі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 27 січня.

«Їх [«Кинджалів» у росіян] банально мало, і вони їх бережуть для ураження "найбільш важливих стратегічних цілей". Цього разу одна з "найбільш важливих стратегічних цілей", на жаль, – об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергетичної інфраструктури в Києві. Оце така у них "стратегічна ціль" – залишити людей, якийсь район Києва, без світла», – сказав Ігнат, якого процитувала «Українська правда».

Він нагадав, що крім «Кинджалів», які українська ППО за наявних сил та засобів не здатна збивати, 26 січня ворог використав інші типи ракет (загалом 55), з яких було знищено 47.

Також нагадаємо, що внаслідок ракетного удару росіян по Україні 26 січня загинули щонайменше 11 людей.