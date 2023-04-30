Угоди підписали під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 у Стамбулі

Україна уклала три контракти з турецькою компанією Baykar, яка займається виготовлення безпілотників (Bayraktar TB2, Kızılelma та інших). Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Угоди підписали під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 у Стамбулі.

«Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління», – розповів він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року гендиректор компанії Халук Байрактар розповів, що планує завершити будівництво заводу Baykar в Україні за два роки.

До слова, турецький виробник бойових безпілотників Baykar планує оснастити безпілотники Bayraktar TB2 і Akıncı ракетами класу «повітря-повітря», що дозволить їм протистояти таким безпілотникам як камікадзе Shahed-136 та навіть літакам.