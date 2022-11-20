За планом перший політ Kızılelma заплановано на 2023 рік

Турецька компанія Baykar розпочала тестування безпілотного винищувача Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій. Про це повідомляє Defense Express.

У ході цих тестів перевіряється робота двигуна в динаміці, вплив вібрації під час руху по злітно-посадковій смузі, перехід на різні режими роботи тощо. У той же час відрив від земної поверхні поки що не проводиться.

У Kızılelma використовуються турбореактивні двигуни АІ-25ТЛТ від української компанії «Мотор Січ». Він повинен забезпечити дрону швидкість до 800 км/год, 5 годин у повітрі, максимальну стелю до 12 км та бойове навантаження близько 1 тонни.

За планом перший політ Kızılelma заплановано на 2023 рік. Виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути, зокрема, і в Україні у науково-виробничому центрі компанії.