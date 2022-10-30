БпЛА планують оснастити ракетами для ураження ворожих літаків, тривають випробування

Baykar планує оснастити свої безпілотники ракетами не тільки для ураження дронів, а й літаків. Турецький виробник бойових дронів Baykar сподівається, що скоро зможе протистояти дронам-камікадзе в Україні, таким як іранські, які використовують російські війська. Bayraktar TB2 і Akıncıs планують оснастити ракетами не тільки для ураження дронів, а й ворожих літаків. Наразі тривають випробування. Про це повідомив генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur, повідомило видання Daily Sabah.

«Скоро наші Bayraktar TB2 і Akıncıs будуть оснащені ракетами класу «повітря-повітря» не тільки для ураження дронів, а й ворожих літаків... ми проводимо випробування», – розповів він.

На виставці SAHA Expo, яка відбулася в Стамбулі, Baykar підписав контракт із турецьким ракетно-ракетним гігантом Roketsan на інтеграцію зенітної ракети Sungur для боротьби з безпілотниками.

«Sungur – перевірений боєприпас, особливо проти рухомих цілей, таких як вертольоти і безпілотники. Використання його з наших БПЛА як ракети «повітря-повітря» змінить ситуацію», – розповів на виставці генеральний директор компанії Roketsan Мурат Ікінчі.

Видання зазначає, що інтеграція таких ракет у бойові безпілотники Akıncı і Bayraktar TB2 може призвести до створення концепції недорогого повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як бойові гелікоптери і ворожі безпілотники, включно з безпілотниками-камікадзе, замість використання дорогих ракет «повітря-повітря».

«Нам потрібно бути готовими до вжиття контрзаходів... Ми повністю підтримуємо Україну в захисті її суверенітету», – сказав Байрактар.

Він додав, що дрони-камікадзе повільні, шумні й рухаються на невеликій висоті, а це робить їх «легкими цілями».

Також він зазначив, що його компанія має намір зміцнювати співпрацю з Києвом, включно із запуском виробничого підприємства в Україні протягом року. На заводі зокрема планують виробляти і безпілотник з реактивним двигуном Kızılelma («Червоне яблуко»), який вже скоро запустять у виробництво.