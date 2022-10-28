Халюк Байрактар, керівник турецької компанії Baykar, на виставці SAHA EXPO Defense and Aerospace в Стамбулі, 25 жовтня 2022

Турецька компанія Baykar упродовж двох років планує завершити будівництво заводу в Україні. Про це в кулуарах виставки SAHA EXPO Defense and Aerospace заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар.

«Наразі у нас є архітектурний проект – фаза детального проектування завершена. Будемо рухатися власне до будівництва... Протягом двох років хотілося б його завершити», – зазначив він, повідомила у п’ятницю, 28 жовтня, агенція Reuters.

Україна посідає важливе місце в ланцюжку постачання Baykar, оскільки два новітні безпілотники компанії Akıncı та Kızılelma використовують двигуни від компаній «Мотор Січ» та «Івченко-Прогрес». Крім того, використання безпілотників TB2 на війні в Україні розширило портфель замовлень цих БпЛА у світі. Наразі їх продають 24 країнам, включно з Польщею, яка є членом НАТО.

За словами Байрактара, цьогоріч такий попит принесе компанії близько мільярда доларів експортного виторгу – у півтора раза більше, ніж торік. У 2023 році компанія розраховує збільшити його удвічі. Отримані гроші компанія планує вкладати в розширення виробничих ліній.

Наразі компанія виробляє 20 дронів TB2 на місяць, а у 2023 році планує досягти позначки 30 БпЛА на місяць. Також гендиректор Baykar повідомив, що до кінця 2023 року компанія планує завершити випробування версії TB3.

Нагадаємо, 3 лютого 2022 року Україна і Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Вона передбачає створення заводу з виготовлення бойових безпілотників Bayraktar в Україні. Міністр оборони Олексій Резніков тоді казав, що на турецьких дронах стоятимуть двигуни від української компанії «Мотор Січ».

В серпні стало відомо, що компанія вже купила земельну ділянку для будівництва заводу, а у вересні вона представила його концепт.