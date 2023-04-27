Польща спростила експорт в Україну дронів. Так, починаючи з 28 квітня, експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, який надає польський міністр розвитку і технологій.

Таке рішення польський уряд ухвалив у відповідь на прохання України, повідомило в четвер, 27 квітня, українське Міністерство економіки.

Як розповів торговий представник України Тарас Качка, загальним дозволом для експорту дронів до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Як наголосив Качка, рішення Польщі вкрай важливе ще й тому, що саме через цю країну українські волонтери закуповують основні обсяги безпілотників.

Водночас у Мінекономіки зауважили, що дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених у розпорядженні. А саме безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хв, але менше 1 год, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.

Нагадаємо, що 14 лютого Кабмін спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, до переліку товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Державної служби експортного контролю додали, зокрема, безпілотники та їх комплектуючі.