Україна зацікавлена у виготовлення ППО малого радіусу дії Skynex, ефективної проти дронів

Україна та Італія розглядають спільне виробництво систем протиповітряної оборони проти безпілотників, зокрема, малорадіусної системи Skynex, яка цікавить Україну. Створення ППО разом з італійською філією німецького концерну Rheinmetall Italia S.p.A може суттєво захистити інфраструктуру України від атак дронів, повідомив у середу, 26 квітня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише прес-служба Кабміну.

Можливість співпраці прем'єр озвучив під час візиту до італійського оборонного підприємства Rheinmetall, яке спеціалізується на виробництві ППО. За словами Дениса Шмигаля, Україна та Італія можуть разом розроблять компоненти для протиповітряних систем, призначених для збиття ворожих дронів.

«Розширюємо горизонти співпраці України та Італії у сфері ВПК. Розглядаємо можливість спільного виробництва компонентів цих систем. Працюємо над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит навколо наших стратегічних інфраструктурних об'єктів», – повідомив Денис Шмигаль.

У прес-службі Кабміну зазначили, що Україна цікавиться системами ППО малого радіуса дії Skynex, які розробляє Rheinmetall. Саме Skynex може ефективно збивати ворожі безпілотники та дрони-камікадзе. Прем'єр-міністр зазначив, що такі системи вже є на бойовому чергуванні в Україні. Скільки систем Skynex діє в Україні, Денис Шмигаль не уточнив.