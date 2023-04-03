Центр з ремонту техніки, яку використовують ЗСУ, має запрацювати у квітні

Німецька збройова компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки, яка використовується в Україні. Про це повідомив німецький телеканал N-tv з посиланням на представників концерну, пише «Українська правда».

Як йдеться в повідомленні, концерн Rheinmetall активно працює над створенням центру обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Румунії, країні-партнері НАТО. Будівельні роботи зі зведення хабу вже ведуться на околицях міста Сату-Маре, який розташований неподалік кордону з Україною.

Центр обслуговування почне працювати вже цього місяця, відзначає N-tv. Він «відіграватиме центральну роль у матеріально-технічному забезпеченні оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні». За даними компанії, центр обслуговуватиме самохідні гаубиці, військові вантажівки, бойові танки Leopard 2 і Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs.

«Для нас ключове завдання – надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку в цій критичній ситуації», – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, обслуговування і ремонт озброєння, яке постачається в Україну, відіграє важливу роль у захисті від агресії РФ.

Видання додало, що у червні 2022 року концерн Rheinmetall та компанія KMW заснували подібний центр обслуговування в литовському місті Йонава.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Водночас пізніше керівник компанії повідомив, що завод не буде її власністю, але Rheinmetall його орендуватиме.