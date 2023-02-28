У комплект до систем розвідки входитиме транспорт для перевезення

Найбільший німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall почав постачати до України автоматичні системи розвідки з використанням безпілотних апаратів SurveilSPIRE. Системи постачатимуться за сприяння уряду Німеччини та естонської оборонної компанії. Підприємство також повідомило про передачу Україні систем ППО.

Про передачу систем розвідки Rheinmetall повідомив у вівторок, 28 лютого. Йдеться про надання Україні розвідувальних систем SurveilSPIRE, які мають камери нічного бачення та використовують БПЛА з автопілотом.

«На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу. Ці розвідувальні системи, відомі як SurveilSPIRE, складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дронів з автопілотом і системи управління», – повідомили у прес-службі Rheinmetall.

Вежі для розвідки створила естонська компанія DefSecIntel, яка співпрацює з німецьким концерном. Вони повністю автоматизовані та вимагають тільки трьох людей для встановлення. У комплект однієї розвідувальної вежі входить обладнання для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дрони з автопілотом та система управління. «У комплект поставки також входять транспортні засоби. Вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро. Доставка вже почалася», – зазначили у прес-службі концерну.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер у вівторок, 28 лютого, повідомив, що засоби ППО Skyranger та Skynex AA, які продає компанія, вже прибули до України. ППО від Rheinmetall здатна збивати безпілотники та крилаті ракети на малій дальності. Кількість систем Армін Паппергер не уточнив. Місяць тому повідомлялось, що партію таких ППО закупила невідома країна, ймовірно, яка належить до співдружності країн НАТО. У грудні 2022 року німецькі медіа повідомляли, що Україна зможе отримати системи ППО від Rheinmetall.

Системи ППО від німецького концерну вже в Україні

Раніше, у січні 2023 концерн повідомив, що готовий надати Україні 139 танків Leopard за згоди уряду Німеччини. Передача 29 танків може відбутися у квітні-травні цього року, а ще 22 ремонтовані Leopard концерн може передати наприкінці 2023 чи на початку 2024 року. Також Rheinmetall готовий передати 88 вживаних танків Leopard, проте їхній технічний стан невідомий.