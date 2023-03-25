У 2023 році уряд та Фонд держмайна планують відновити велику приватизацію для стимулювання інвестицій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами.

За його словами, Мінекономіки спільно з Фондом держмайна цьогоріч також планують передати більшість державних підприємств до сфери управління Фонду. Після аналізу діяльності цих підприємств вони будуть або приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР.

Крім того, на 2023 заплановано:

прискорити ліквідацію неспроможних підприємств;

оновити перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;

розробити стратегію управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб;оптимізувати структуру ФДМУ.

«Наша стратегія – це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних та важливих для безпеки України галузях», – підсумував прем’єр.

Нагадаємо, велику приватизацію було призупинено законом від 30 березня 2020 року, що встановлював обмеження на здійснення приватизації великих об’єктів, в тому числі на підготовку до продажу і на самі аукціони. 29 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який розблоковує приватизацію великих підприємств.

Проте менш ніж за рік воєнний стан встановив особливий правовий режим для об’єктів державної власності, і приватизація зупинилася. На період дії воєнного стану проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації було заборонено законом, ухваленим у липні минулого року.