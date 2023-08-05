Керівники та топ-менеджери підприємств зможуть безкоштовно навчатися

Компанія Synergy Development Consulting 18 вересня запускає безкоштовний навчальний курс Impactpreneurship для малого та середнього бізнесу з України. Навчання створили для підприємців, які хочуть масштабувати або ж відновити діяльність. Допомагатимуть бізнесменам експерти-практики з різних сфер: від маркетингу та продажів до стратегічної роботи з грантами та інвестиціями.

«Після завершення теоретичного етапу 50 найактивніших учасників отримають доступ до індивідуального менторського супроводу. Експерти надаватимуть свою допомогу та поради щодо розвитку соціального бізнесу та залучення поворотного та безповоротного фінансування», – розповідають організатори курсу.

Долучитися до навчання зможуть власники та топ-менеджери малих та середніх підприємств, які мають гарну ділову репутацію. Крім цього, бізнес має працювати в Україні понад 2 роки, понад 50% компанії повинно належати громадянам України, а штат має налічувати до 250 працівників. Також річний оборот повинен становити від 500 тис. грн за рік. Зареєструватися на навчання можна за посиланням.

Додамо, що освітню онлайн-програму Impactpreneurship реалізує компанія Synergy Development Consulting, яка займається супроводом грантових проектів та консультаціями бізнесу, за сприяння проекту «Економічна підтримка України» від агентства США з міжнародного розвитку USAID.