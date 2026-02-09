Власником заводу стала місцева компанія «Піроліз котло-монтаж»

Фонд держмайна провів аукціон з продажу 93% акцій Коломийського заводу сільськогосподарських машин. Під час торгів ціна об’єкта зросла утричі, власником заводу стала місцева компанія «Піроліз котло-монтаж».

Аукціон відбувся 5 лютого. За лот, який пропонували зі стартовою ціною 11,98 млн грн, змагалися троє учасників – підприємство «Вестхім», ТОВ «МВА Девелопмент групп» та компанія «Піроліз котло-монтаж». Остання перемогла в усіх трьох раундах аукціону, запропонувавши за об’єкт 42 млн грн.

«Завдяки конкуренції під час торгів вартість зросла у 3,5 раза. Крім того, покупець додатково має сплатити ПДВ у сумі 8,4 млн грн. Тож загальний економічний ефект від приватизації об’єкта може становити 50,4 млн грн», – зазначили у ФДМУ.

Об’єкт включає 75 позицій нерухомості (виробничі, складські та адміністративні будівлі), 8 одиниць автомобілів і спецтехніки, а також об’єкти інфраструктури (дороги, огородження, мережі електро-, газо-, водопостачання та відведення тощо), загальною площею 81,7 тис. м².

Умова приватизації – погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом упродовж 6 місяців та недопущення звільнення працівників підприємства.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, переможець торгів – ТОВ «Піроліз котло-монтаж» зареєстроване у 2012 році в Коломиї. Основний вид діяльності компанії – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, а також виробництво дерев’яних виробів. Власником фірми є місцева підприємиця Дарина Пашко.