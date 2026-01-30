Притулок для переселенців у Дубриничах відремонтований за гроші міжнародних донорів

Дубриницька сільрада без аукціону передала відремонтований за гроші міжнародних донорів притулок для переселенців в оренду благодійному фонду «Френдлі Україна». Засновником останнього є керівник компанії «Френдлі Вінд Технолоджі», яка втілює проєкт з будівництва ВЕС у Карпатах.

Хто зводив притулок

Осередок для тимчасового проживання ВПО в селі Дубриничі, Ужгородського району, облаштовувала благодійна організація «Проєкт Надія» (США) за допомогою грантів від партнерських організацій, таких як SOS Дитячі містечка, ZOA та проєкт Мінджін.

«У межах проєкту ми реконструюємо будівлю Дубриницько-Малоберезнянської громади з подальшим поселенням на тимчасове проживання до 150 вимушених переселенців. Окрім того, передбачена організація умов інклюзивного навчання для дітей і дорослих», – розповідав у серпні 2022 року тодішній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник ОП Віктор Микита.

Загальна вартість проєкту склала близько 12,5 млн грн. Приміщення притулку обладнали кухнями, бібліотекою, спільним простором для заходів та житловим корпусом, розрахованим на проживання родинами. Будівельні та ремонтні роботи завершили навесні 2023 року.

Проте переселенці цим притулком так і не скористалися. У коментарі NGL.media керівник відділу соцзахисту і комунальної власності Дубриницької сільради Віктор Луцяк розповів, що у притулок нікого не поселили, бо підрядник не надав необхідні документи для здачі приміщення в експлуатацію.

Як будівля опинилася в оренді

У квітні 2025 року уряд дозволив благодійним організаціям орендувати заклади освіти для тимчасового проживання переселенців. Після цього представники благодійного фонду «Френдлі Україна» звернулися до сільради з пропозицією взяти притулок в оренду.

«Ми отримали пропозицію від “Френдлі Україна” про те, щоб надати приміщення в оренду і вирішили її підтримати. Орендар підписав договір на три роки. Ми не ставили перед ним умови про те, скільки часу там мають проживати люди. З того, що нам відомо, то частина людей – це справді працівники індустріального парку, більшість яких переїхали на Закарпаття разом з релокованим підприємством “Френдлі Вінд Технолоджі”», – розповів Віктор Луцяк NGL.media.

За рішенням сільради, за оренду притулку «Френдлі Україна» платитиме щороку 923 тис. грн – 5% від нормативної вартості приміщення, яке оцінили у 18,5 млн грн.

Новий орендар і реакція омбудсмена

За даними аналітичного порталу Youcontrol, благодійний фонд з Краматорська «Френдлі Україна» заснований у 2006 році Владиславом Фурдиком. У грудні 2025 року Фурдик очолив ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі» – релоковане з Донеччини у Перечин підприємство, яке виготовляє турбіни для вітряків. Серед засновників компанії – її колишній директор Владислав Єременко та нардеп Максим Єфімов.

На передачу притулку для ВПО приватній компанії 14 січня звернув увагу омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Дубриницька громада лишила 100 людей, які постраждали внаслідок збройної агресії, без даху над головою. Поки держава щодня евакуйовує цивільне населення із зон бойових дій, у тиловому Закарпатті місцева громада заробляє гроші на людському горі», – написав омбудсмен у фейсбуці.

Дмитро Лубінець зазначив, що передав інформацію правоохоронцям, які повинні надати правову оцінку використання приміщення та грошей міжнародних донорів.