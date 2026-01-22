Перша лопоть готова до монтажу

Україна повністю налагодила виробництво вітротурбін та може самостійно забезпечувати власні потреби в цьому обладнанні, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Українське підприємство ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» у Закарпатській області виготовило першу лопать для вітротурбіни довжиною 75 метрів і вагою 25 тонн, яка вже готова до монтажу.

Під час виробництва використовували сучасні матеріали, матриці від компанії Gurit та передове обладнання, а також працювали десятки висококваліфікованих фахівців. Лопать отримала національне маркування «Зроблено в Україні».

«Це крок до енергетичної незалежності та зміцнення розподіленої енергосистеми України. Навіть у надскладних умовах війни наша держава довела, що ми – країна передових технологій на рівні з США, Китаєм, Німеччиною, Данією, Іспанією, Індією, Бразилією та Південною Кореєю», – зазначив Микита.

Розвиток вітроенергетики в Україні дійсно набирає обертів. З початку 2025 року в країні побудовано 324 МВт нових потужностей вітроелектростанцій, тоді як за два попередні роки було введено 248 МВт нових ВЕС, пише «Інтерфакс-Україна». Близько 40% нових потужностей вже підключено до мережі і виробляють електроенергію, решта перебуває на стадії тестування.

Наразі в Україні реалізуються нові проєкти ВЕС загальною потужністю 4,5 ГВт, з яких 44% розташовані на заході країни, 34% у центральних регіонах і решта 22% – на півдні, зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Загальна встановлена потужність ВЕС в Україні нині складає 2,3 ГВт, при цьому 1,3 ГВт перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У 2025 році відбулося помітне зрушення будівництва вітропарків у центральних і західних регіонах, які раніше вважалися неперспективними для ВЕС. Це особливо важливо з огляду на те, що 69% ВЕС, які працювали до початку повномасштабного вторгнення Росії, опинилися на тимчасово окупованих територіях, переважно на півдні країни.

Як писав ZAXID.NET, у Волинській області поблизу кордону з Польщею планують збудувати дві вітрові електростанції потужністю 40МВт. Комплексом ВЕС на території Устилузької та Поромівської громад буде опікуватися київська група компаній UDPR, що працює в галузі відновлюваної енергетики. До слова, вартість будівництва 1 МВт вітрової електростанції коливається між 1,2 і 1,5 млн євро.