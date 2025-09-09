Потужність ВДЕ на Львівщині сьогодні становить 500 МВт

На Львівщині планують збільшити потужність відновлювальних джерел енергії на 700 МВт. Для цього в розробці є дев’ять проєктів вітроелектростанцій, сказав голова Львівської ОВА Максим Козицький під час Українського вітроенергетичного форуму-2025, що проходить зараз у Львов, передає «Інтерфакс-Україна».

«500 МВт потужності ВДЕ вже встановлено в області, більше 700 МВт в проєктах, які можна буде реалізувати. Два проєкти вже реалізовуються, дев’ять в розробці», – сказав Максим Козицький.

Основні проєкти ВДЕ-генерації на Львівщині, за словами голови ЛОВА, реалізовуються українськими приватними інвесторами. Комунальні підприємства встановили лише приблизно 10 МВт ВДЕ.

«Є програма, яка дозволяє реалізовувати проєкти ВДЕ на комунальних об’єктах, насамперед, лікарнях та школах. Але це точкові проєкти. Це здешевлення електроенергії й заробіток на продажу її надлишків в мережу. Що стосується енергонезалежності, то її можуть дозволити собі тільки великі громади, в тому числі Львів, бо вони мають можливості кредитуватися в європейських та українських банках», – сказав Максим Козицький.

Додамо, що родина Максима Козицького також інвестує у вітроегенрацію – в її портфелі є низка ВЕС. Окрім того, фірма «Еко-Оптіма», співзасником якої є брат голови ЛОВА Степан Козицький, планує збудувати вітропарк потужністю 100 МВт біля Белза.