Вітрових станцій на Львівщині стає дедалі більше

ТОВ «Енергетична компанія «Сіті» зі Львова планує побудувати біля села Тишівниця колишнього Сколівського району мінівітропарк. Комплекс ВЕС складатиметься з чотирьох вітрових установок із річною генерацією енергії 23,5 ГВт*год.

Вітровий парк мають намір побувати на п’яти земельних ділянках, їхня загальна площа – 4,12 га, йдеться в оголошені про плановану діяльність. Кількість вітряків – 4 одиниці, загальною потужністю до 10 МВт. Очікується, що вони генеруватимуть 23,5 ГВт*год електричної енергії на рік.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Вітровий парк «Тишівниця» буде розташований на околиці однойменного села на Сколівщині, неподалік відомого туристичного об’єкта – Княжих скель над Стриєм.

Власником проєкту є ТОВ «Енергетична компанія «Сіті» зі Львова. Підприємство 2024 року виграло аукціони Сколівської селищної ради з продажу прав оренди 5 земельних ділянок, на яких планує звести ВЕС. Щорічно компанія сплачує за землю 433,45 тис. грн. Згідно з розробленим детальним планом території, окрім комплексу ВЕС передбачене будівництво проїзних шляхів, повітряних ліній електропередач та підземних кабельних електромереж, трансформаторних підстанцій.

«Метою будівництва запланованої ВЕС є виробництво електроенергії для надійного енергозабезпечення області та зменшення залежності України від зовнішніх джерел енергії. Реалізація проєктних рішень з виробництва електроенергії за рахунок вітру дозволить покращити стан довкілля за рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу», – йдеться в описі проєкту.

Як повідомляється на сайті компанії, наразі проєкт перебуває «на стадії закінчення проведення необхідних досліджень, оформлення дозвільної документації та затвердження робочого проекту на будівництво». Початок будівельних робіт заплановано на 2026 рік, запустити вітровий парк обіцяють за 1,5-2 роки від старту будівництва.

ТОВ «Енергетична компанія «Сіті» зареєстроване у Львові на вул. Кульпарківській, 93. Підприємство спеціалізується на управлінні житловими будинками та надає послуги теплопостачання. На сайті компанії вказане, що вона обслуговує «понад 150 тисяч квадратних метрів житлових і комерційних площ».

Власниками ТОВ, згідно з даними платформи YouControl, є львів’яни Ярослав і Михайло Романчаки (по 25%) та Віталій Запісоцький (50%) з Перемишлян. Останній також є директором. Компанію зареєстрували наприкінці 2018 року, статутний капітал – 2,94 млн грн. Торік компанія отримала 963 тис. прибутку.

До літа 2024 року одним із засновників компанії був львівський підприємець Олексій Жук. YouControl зараховує його до бізнесової групи Івана Жука. Компанії групи працюють в галузі будівництва та управління нерухомістю. Активами групи є ТОВ «УК «Зразкове сіті», ТОВ «УК «Зразкове сіті преміум», ТОВ «Укртексколор», ТОВ «ЛМБ-5». Іван Жук раніше був одним із власників індустріального парку «Сігма Парк Яричів», наразі його діяльність припинена за рішенням міністерства економіки.