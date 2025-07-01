На Тернопільщині невдовзі зросте кількість ВЕС

Компанія «Юа Ренерджі» оголосила про намір побудувати на межі Тернопільської та Хмельницької областей вітровий парк на 40 вітрогенераторів. Фірма була зареєстрована рік тому і вже планує зробити внесок у «забезпечення потреб населення екологічно чистою електроенергією». Її власниками є колишній голова Тернопільської РДА і бізнесові партнери міського голови Тернополя.

Згідно з повідомленням «Юа Ренерджі», у східній частині Тернопільської області – між селищем Підволочиськ і містом Скалат заплановано встановити комплекс вітрових генераторів. Вітропарк налічуватиме до 40 вітроенергетичних установок (ВЕС) загальною потужністю до 272 МВт. Також передбачено збудувати трансформаторну підстанцію і комунікаційні мережі (завдовжки до 70 км), низку обслуговуючих та допоміжних будівель.

Компанія наголосила, комплекс ВЕС дасть «позитивний соціально-економічний вплив» регіону. Окрім видобування зеленої електричної енергії, це також «створення додаткових робочих місць, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації району, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет».

Згідно з даними платформи YouControl, «Юа Ренерджі» була зареєстрована в червні 2024 року у Підволочиську. Компанія має у користуванні 42 земельні ділянки, разом це 8,1814 га в районі сіл Качанівка, Мислова та Іванівка у Підволочиській селищній громаді. Цільове призначення землі – сільськогосподарське.

«Поточне цільове призначення земельних ділянок буде змінено на нове – 14.01 «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій для ВЕУ та 14.02 «Для розміщення, будівництва, експлуатації», – йдеться в описі проєкту.

Власниками «Юа Ренерджі» порівну є двоє жителів Тернополя – Юлія Поважна і Олександр Похилий. Останній є відомим місцевим підприємцем, у 2015-2019 рр. він був головою Тернопільської районної державної адміністрації. Також Похилий раніше мав стосунок до партії БПП/Європейська солідарність, зокрема був помічником народного депутата Тараса Юрика та очолював районну організацію партії.

Нині колишній посадовець має бізнес у Тернополі, Хмельницькому та Рівному, здебільшого пов’язаний з будівництвом, обслуговуванням ЖБК та продажем нерухомості.

Інша власниця «Юа Ренерджі» Юлія Поважна має ФОП із напрямком діяльності «у сфері зв’язків із громадськістю». Раніше її часткою в компанії володів її родич Олександр Поважний – підприємець з Тернополя, що займається зеленою енергетикою, надає послуги вантажного транспортування, володіє кав’ярнею та іншим бізнесом.

Разом із іншим тернопільським бізнесменом Володимиром Кришталовським він є власником фонду МДГ, що має намір побудувати величезний вітровий парк між Львівською, Рівненською та Тернопільською областями (спільний проєкт з Elementum Energy) на близько 60 вітряків. Кришталовського та його родину у ЗМІ називають наближеними до міського голови Тернополя Сергія Надала.