Забудовники заборгували пайові внески за будівництво ЖК Safe Town і «Парус Premium» на вул. Кульпарківській

Господарський суд Львівської області зобовʼязав львівські будівельні компанії, які будують на вул. Кульпарківській два житлові комплекси, сплатити міській раді Львова понад 10 млн грн боргу за пайовий внесок. Про це 23 червня повідомив юридичний департамент ЛМР.

Йдеться про будівництво ЖК Safe Town на вул. Кульпарківській, 96 та ЖК «Парус Premium» на вул. Кульпарківській, 93, які розташовані фактично навпроти. ЖК Safe Town будують на місці автобази. Будівництво ведуть ТзОВ «Тібет» та ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія», що будує під брендом «Нова оселя». «Львівська інвестиційна компанія» належить депутату Львівської міськради Назарію Бербеці та його бізнес-партнерам Тарасу Дідику і Олександру Потернаку, а ТзОВ «Тібет» – іншому депутату Львівської міськради від «Європейської солідарності» Остапу Доскічу.

За матеріалами справи, забудовники заборгували ЛМР 2,138 млн грн пайового внеску. 23 червня Господарський суд позов міської ради задовольнив.

Інша справа стосується ЖК «Парус Premium», замовниками будівництва якого є ПАТ «Львівський завод залізобетонних виробів №1», ТОВ «Укртексколор» та ТОВ «Всеукраїнський аукціонний центр з продажу активів та майна банкрутів». За будівництво цього ЖК забудовники заборгували 8,79 млн грн й 23 червня Господарський суд зобовʼязав їх сплатити цей борг до міського бюджету.

Додамо, що Львівський завод залізобетонних виробів №1» належить Андрію Яриничу і Тамарі Гливці. Вона ж разом із Іваном Жуком є засновницею компанії «Укртексколор». Натомість Андрій Яринич разом із Богданом Стефанюком володіють «Всеукраїнським аукціонним центром з продажу активів та майна банкрутів».