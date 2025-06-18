Йдеться про шахрайство із ЖК «Зубра Дім»

Пустомитівський районний суд виніс вирок львівʼянці Анні Ільченко, яка фіктивно купувала квартири в житловому комплексі в Зубрі, після чого легалізувала їх через суд. Їй призначили два роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у лютому 2024 року Анна Ільченко на прохання знайомих стала підставною покупчинею майнових прав у ЖК «Зубра Дім», що на вул. Стуса, 18а. Схема полягала в тому, що підставний покупець мав придбати квартири за підробленими договорами купівлі-продажу, після чого він через суд намагався легалізувати це майно та зареєструвати за на нього право власності.

Згодом Пустомитівський районний суд на підставі відкрив провадження за зверненнями кількох таких покупців. У такий спосіб забудовника ошукали загалом на понад 12 млн грн. Слідство встановило, що всі договори купівлі-продажу були підроблені, і повідомило Анні Ільченко про підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 15 та ч. 5 ст. 190, а також у введенні в оману суду за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 384 ККУ.

Під час досудового слідства Анна Ільченко уклала з прокуратурою угоду про визнання вини. Враховуючи це, суддя Наталія Добош визнала Анну Ільченко винною за всіма інкримінованими статтями та призначила сукупно 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив її від відбування покарання та призначив 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

У вироку суду вказано, що Анна Ільченко працює директоркою ПП «Статус-Львів». Компанія займається організацією харчування.

Що відомо про скандал із ЖК «Зубра Дім»

Детально про схему із продажем квартир у ЖК «Зубра Дім» ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Купили квартиру? Заплатіть за неї ще раз». Ділянка 0,4 га, на якій збудували житловий комплекс, належить мешканцю Рівного Миколі Міськевичу. В жовтні 2021 року він уклав договір простого товариства із львівським забудовником Володимиром Січкарем, який передбачав, що Микола Міськевич надає Січкару дозвіл на користування ділянкою, а той за власний рахунок організовує будівництво багатоквартирного житлового будинку.

У 2023 році будинок фактично був збудований, а квартири розкуплені. Покупці укладали договори купівлі-продажу з Володимиром Січкарем, оскільки Миколи Міськевича на будові не бачили. Однак вже на початку 2024 року Міськевич заблокував інвесторам доступ до квартир і звернувся в суд із вимогою скасувати договори купівлі-продажу, укладені з Січкарем.

Крім цього, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо Володимира Січкаря, а в лютому 2024 року йому повідомили офіційну підозру в шахрайстві. Паралельно поліція розслідує ще одну справу про шахрайство за позовом Миколи Міськевича. Вона стосується вже не лише Володимира Січкаря, а групи осіб, які в умовах воєнного стану незаконно продавали майнові права на квартири в ЖК «Зубра Дім».

Заручниками корпоративного конфлікту і кримінальних справ стали мешканці ЖК «Зубра Дім». Микола Міськевич пропонує їм або через суд забрати гроші у Володимира Січкаря і заплатити йому, або оплатити придбану квартиру ще раз. Уже близько року покупці не можуть потрапити у свої помешкання. Серед них і військові, які вклалися в це будівництво за рахунок грошей, отриманих під час служби, та переселенці з окупованих територій.