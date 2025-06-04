Ошукані мешканці ЖК «Зубра Дім» вийшли на протест із вимогою повернути їм придбані квартири

Львівського забудовника Володимира Січкаря підозрюють у незаконному продажі квартир в житловому комплексі в Зубрі. Забудовник не мав права укладати з покупцями договори купівлі-продажу і ошукав їх щонайменше на 6,3 млн грн.

Як повідомила пресслужба прокуратури, власник ділянки в селі біля Львова уклав із забудовником договір, за умовами якого він мав провести будівельні роботи і здати будинок у експлуатацію. Натомість із серпня по грудень 2023 забудовник незаконно укладав договори купівлі-продажу із покупцями, які хотіли придбати квартири в ЖК, хоча таких повноважень він не мав.

Слідчі зʼясували, що забудовник незаконно уклав договори купівлі продажу на щонайменше 5 квартир і ошукав інвесторів на 6,3 млн грн. Йому повідомили про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів), оскільки під час обшуків у помешканні забудовника виявили пістолет, набої та гранату. З того часу він перебуває під вартою. 3 червня прокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування і передала справу до суду. Крім цього, суд наклав арешт на 16 квартир у ЖК.

У повідомленні не вказано, про який житловий комплекс ідеться. Однак, як вдалось зʼясувати ZAXID.NET із матеріалів справи, підозрюваним є львівський забудовник Володимир Січкар, що збудував ЖК «Зубра Дім», що на вул. Стуса, 18а в Зубрі.

Детально про схему із продажем квартир у ЖК «Зубра Дім» ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Купили квартиру? Заплатіть за неї ще раз». Ділянка 0,4 га, на якій збудували житловий комплекс, належить мешканцю Рівного Миколі Міськевичу. В жовтні 2021 року він уклав договір простого товариства із львівським забудовником Володимиром Січкарем договір простого товариства, який передбачав, що Микола Міськевич надає Січкару дозвіл на користування ділянкою, а той за власний рахунок організовує будівництво багатоквартирного житлового будинку.

У 2023 році будинок фактично був збудований, а квартири розкуплені. Покупці укладали договори купівлі-продажу з Володимиром Січкарем, оскільки Миколи Міськевича на будові не бачили. Однак вже на початку 2024 року Міськевич заблокував інвесторам доступ до квартир і звернувся в суд із вимогою скасувати договори купівлі-продажу, укладені з Січкарем.

Крім цього, за його зверненням слідчі відкрили кримінальне провадження щодо Володимира Січкаря, а в лютому 2024 року йому повідомили офіційну підозру в шахрайстві. Паралельно поліція розслідує ще одну справу про шахрайство за позовом Миколи Міськевича. Вона стосується вже не лише Володимира Січкаря, а групи осіб, які в умовах воєнного стану незаконно продавали майнові права на квартири в ЖК «Зубра Дім». У цьому позові Микола Міськевич стверджує, що договір про співпрацю з Січкарем узагалі був дійсний лише рік, за який забудовник обіцяв збудувати будинок. Міськевич стверджує, що кілька разів навіть позичав Січкару гроші на добудову ЖК. Підозри у цій справі ще не вручені.

Заручниками корпоративного конфлікту і кримінальних справ стали мешканці ЖК «Зубра Дім». Микола Міськевич пропонує їм або через суд забрати гроші у Володимира Січкаря і заплатити йому, або оплатити придбану квартиру ще раз. Уже близько року покупці не можуть потрапити у свої помешкання. Серед них і військові, які вклалися в це будівництво за рахунок грошей, отриманих під час служби, та переселенці з окупованих територій.