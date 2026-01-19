Попит на китайські авто в Україні зростає

У 2025 році українці купили майже 29 300 легкових автомобілів із Китаю, повідомляє «Укравтопром». Китайські машини зайняли 29,5% ринку нових легковиків, при цьому більшість – 91% – електромобілі.

Завезено 24 000 нових авто, що на 118% більше, ніж у 2024 році. Ще майже 5 300 вживаних машин отримали першу реєстрацію в Україні, що на 61% більше, ніж рік тому. Серед них більшість також мають електричні двигуни.

У сегменті нових автомобілів лідером став Volkswagen ID.Unyx – 3 160 зареєстрованих авто. Друге місце посів BYD Song Plus (2 995), третє – BYD Leopard 3 (1 623). Далі йдуть Zeekr 7X (1 558) та BYD Sea Lion 07 (1 342).

Серед вживаних китайських автомобілів ситуація інша: перше місце займає Zeekr 001 (571 авто), друге – Polestar 2 (297), третє – Zeekr 7X (273), четверте – Audi Q4 (260), п’яте – Tesla Model 3 (242).

Водночас якщо нові китайські авто захопили майже третину ринку, то у сегменті вживаних їхня частка становить лише 1,9%.

Як писав ZAXID.NET, попит на електромобілі в Україні у 2025 році помітно пожвавився. Лише в листопаді було зареєстровано понад 11 тисяч електрокарів – майже в тричі більше, ніж у листопаді 2024 року. У жовтні українці придбали 7 800 нових авто, що стало найвищим показником за останні 13 місяців.

Таке зростання попиту пояснюють пільговим імпортом електромобілів, який діяв до 1 січня 2026 року. Завдяки цьому українці не платили ПДВ (20%) та ввізного мита (10%). Єдиний податок, який слід було сплачувати, – акциз у розмірі 1 євро за кіловат-годину батареї, зазвичай менше ніж 100 євро.

