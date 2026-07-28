Після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони масові протести в центрі Києва супроводжувалися масштабною інформаційною кампанією. Як повідомила у вівторок, 28 липня, «Українська правда», дискредитаційні наративи поширювали не лише проросійські ресурси, а й окремі українські телеграм-канали.

За даними видання, кампанія проти Федорова почалася ще до його відставки. Одним із головних майданчиків для поширення критичних матеріалів журналісти називають мережу телеграм-каналів «Труха». Основним меседжем була нібито провалена реформа ТЦК, а також висвітлення конфліктних ситуацій під час мобілізаційних заходів.

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Після початку протестів інформаційні атаки лише посилилися. Протягом першого тижня після відставки журналісти зафіксували понад 1,3 тис. публікацій із дискредитацією протестного руху на проросійських телеграм-каналах, які сумарно набрали понад три мільйони переглядів.

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Одним із головних наративів стало твердження, що акції нібито пов'язані не з громадянською позицією, а з боротьбою за вплив на оборонні закупівлі та фінансові потоки. Також поширювалися заяви про те, що учасники протестів отримують гроші за участь, однак, як наголошує видання, жодних підтверджень таким твердженням немає.

Наративи, які використовували проросійські інформаційні ресурси

Опитані УП медіаексперти вважають, що російська пропаганда активно використовувала ситуацію для посилення внутрішніх суперечностей в Україні. За їхніми словами, у соцмережах поширювалися згенеровані штучним інтелектом відео, фейкові повідомлення та взаємовиключні наративи, спрямовані на поляризацію суспільства.

За словами медіаекспертки Оксани Мороз, тактика росіян полягала в підтримці обох сторін конфлікту: вони одночасно розхитували ситуацію і навколо Сирського, і навколо Федорова. В телеграмі працювала класична сітка російських чи проросійських блогерів, які виступають проти мобілізації та чинної влади.

Однак спроби дискредитувати протестний рух не дали очікуваного результату. Медіааналітик Олексій Ковжун відзначив, що після публікації дискредитаційних матеріалів від «Трухи» почали масово відписуватися читачі.

«Головний висновок цього кейсу полягає в тому, що навіть читачі без професійної медійної грамотності змогли розпізнати нещирість. Аудиторія відчула оцю поганку і відреагувала бойкотом каналу», – додає він.

Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, та оприлюднив підсумки роботи своєї команди за останні шість місяців. Після оголошення про відставку в містах України у четвер, 16 липня, почалися акції на його підтримку.

Згодом Федоров заявив, що причиною його звільнення з посади міністра оборони стало блокування реформ та нових ініціатив у війську. За його словами, ключові розбіжності виникли з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Сирський відреагував на ці твердження, заявивши, що інформація про нібито конфлікт із Федоровим стала для нього несподіванкою.

Пізніше президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнення Федорова пов'язане не з однією людиною, а з потребою підвищити ефективність роботи всієї державної системи в умовах повномасштабної війни.