Удар по Тегерану 2 березня 2026 року

Лише кожен третій американець (33%) підтримує військові удари по Ірану. Це найнижчий показник підтримки дій Дональда Трампа у війні проти Ірану, яка триває останні п’ять місяців. Про це йдеться в опитуванні Reuters/Ipsos, оприлюдненому 27 липня.

За даними агентства, з початку конфлікту Трамп називав різні цілі військової кампанії: допомогу іранцям у поваленні їхнього керівництва, знищення балістичного ракетного потенціалу Ірану та недопущення отримання країною ядерної зброї.

«Опитування показало, що 69% американців, зокрема четверо з десяти республіканців, вважають, що Трамп “нечітко пояснив цілі військової участі США в Ірані”», – ідеться в повідомленні.

Речниця Білого дому Олівія Вейлс заявила, що Трамп не ухвалюватиме рішень на основі «мінливих опитувань громадської думки», і наголосила на незмінній позиції президента унеможливити отримання Іраном ядерної зброї.

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Дані опитування свідчать, що рівень підтримки війни не перевищує 40% з того часу, як США та Ізраїль розпочали удари по Ірану 28 лютого. Це різко контрастує з початковими етапами інших воєн за участю США. На початку війни в Іраку (2003–2011) її підтримували близько 70% американців, а на початку війни в Афганістані (2001–2021) підтримка сягала приблизно 90%, свідчать дані Gallup.

Громадське несхвалення війни чинить тиск на Трампа та Республіканську партію напередодні проміжних виборів у листопаді, коли союзники президента захищатимуть незначну більшість у Конгресі США.

На сьогодні внаслідок конфлікту між США та Іраном загинули 18 американських солдатів. Водночас в Ірані та Лівані, де бойовики, союзні Ірану, вели бої проти ізраїльських військ, загинули тисячі людей.

Reuters додає, що війна на Близькому Сході спричинила різке зростання цін на бензин, що стало серйозним ударом по фінансовому становищу багатьох американців. Середня ціна на бензин по країні становить трохи більше ніж 4 долари за галон, тоді як безпосередньо перед початком війни 28 лютого вона становила приблизно 3 долари за галон.

Під час передвиборчої кампанії на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп заявив, що не допустить втягнення США у тривалі конфлікти. Спочатку він оцінював тривалість війни з Іраном у чотири-п’ять тижнів. Він обурювався порівняннями з іншими війнами, зокрема з війною у В’єтнамі, яка тривала два десятиліття і забрала життя понад 58 тис. американських солдатів.

Довідково

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos проводилось 24-26 червня серед 1248 дорослих американців по всій країні. Похибка результатів становить близько 3%.

До слова, 25 липня США призупинили удари по Ірану після двох тижнів атак. Рішення про припинення ударів президент США Дональд Трамп ухвалив після зустрічі з військовими радниками та високопосадовцями США.