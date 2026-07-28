Організатори так званої «Української фінансової академії» під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукали майже тисячу українців на понад 1 млн доларів. Про це повідомила Національна поліція у вівторок, 28 липня.

Як встановило слідство, рекламу своїх послуг фігуранти розміщували у фейсбуці та інстаграмі, обіцяючи допомогу досвідчених трейдерів і швидкий прибуток. Після того як людина залишала заявку, менеджери з’ясовували її матеріальне становище та входили в довіру. Далі так звані трейдери переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки й криптогаманці, а на фіктивній платформі демонстрували нібито отриманий прибуток.

За даними поліцейських, серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. Деякі з них віддали шахраям гроші, відкладені на лікування чи купівлю житла, а після втрати власних заощаджень ще й оформлювали кредити.

Наразі поліцейські встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Кількість ошуканих українців може сягати майже тисячі, а сума завданих збитків становить близько 1 млн 110 тис. доларів.

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У межах цієї справи правоохоронці провели десятки обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях, а також – у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Слідчі вилучили комп’ютери, телефони, авто, носії інформації та інші речові докази, додали в Офісі генпрокурора.

Чотирьом затриманим повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, – за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 ККУ. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Троє підозрюваних, серед яких двоє організаторів, можуть вийти під заставу у 40 млн грн кожен. Ще одному підозрюваному призначили 1,5 млн грн.

Слідчі та кіберполіцейські встановлюють інших учасників злочинної організації й всіх потерпілих.

Громадян, які постраждали від діяльності так званої «Української фінансової академії» або переказували гроші за вказівками її представників, просять звертатися до поліції за номером: 099 696 61 57.