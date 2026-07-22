Чоловік планував обробляти землі товариства

На Тернопільщині поліцейські розслідують шахрайство з купівлею корпоративних прав агропідприємства. Чоловік, який придбав права на товариство в Шепетівському районі Хмельниччини, загалом втратив близько пів мільйона гривень. Після того як він зрозумів, що його обманули, звернувся до поліції.



Як повідомили в поліції Тернопільської області, житель Тернопільщини купив частину корпоративних прав в агропідприємстві, оскільки хотів обробляти землю, яка була закріплена за товариством. За умовами угоди, йшлося про майже 250 га площ на території Шепетівського району Хмельницької області.

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Як повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини, спочатку постраждалий перерахував 100 тис. грн, потім згодом ще 130 тис. грн, а після того – ще 300 тис. грн. Вже після укладення домовленостей він зʼясував, що значна частина земель, які мали використовуватися за угодою, фактично непридатна для обробітку.

Крім цього, потерпілий стверджує, що під приводом завершення переоформлення документів його переконали написати розписку про нібито отримання назад значної суми грошей. Однак, за його словами, йому ніхто нічого не повертав. Через певний час на підставі цієї розписки директор товариства з двома спільниками подав на нього позов про стягнення коштів.

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Чоловік вважає, що його ввели в оману та зловживали довірою, використавши шахрайську схему для заволодіння вигаданим боргом.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.