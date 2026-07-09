Зловмисники надавали одяг із прихованими технічними засобами

На Буковині до суду передали справу злочинної групи, яка виготовляла шпигунське обладнання та одяг для успішного складання теоретичних іспитів з водіння. Зловмисники пришивали до одягу маленькі відеокамери, маскуючи їх за наліпками, ґудзиками та нашивками. За один успішно складений іспит вони отримували 1,5 тис. доларів.

За даними розслідування, двоє буковинців підшуковували охочих отримати посвідчення водія без підготовки та здати теоретичний екзамен. Про це повідомили у прокуратурі Чернівецької області в четвер, 9 липня.

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Зловмисники передавали клієнтам спеціально підготовлений одяг із прихованими технічними засобами – мінікамерою, мобільним телефоном, блютуз-гарнітурою та іншими пристроями. За допомогою цих приладів зображення з екзаменаційного класу передавалося спільникам, які в режимі реального часу диктували правильні відповіді через навушник.

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Під час розслідування правоохоронці встановили 7 епізодів роботи організованої групи. Частина клієнтів успішно склала іспити з ПДР, хоча не готувалася до екзаменів. Інших викрили працівники сервісних центрів МВС або ж спроби були невдалі через технічні несправності обладнання.

Також правоохоронці встановили, що зловмисники незаконно отримали офіційні екзаменаційні білети та продавали їх.

У поліції порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 359 КК України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357 (викрадення, привласнення документів, штампів або печаток). Справу передали до суду. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.