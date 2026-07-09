Посвідчення водія видаватимуть на 5 або 15 років

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Відтепер посвідчення видаватимуть на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів та на 5 років – для водіїв вантажного й пасажирського транспорту. Про це 8 липня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху», – додав він.

Що змінюється?

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу:

15 років – для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років – для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами, зазначив міністр.

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Водії, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов’язковим проходженням медичного огляду.

Клименко уточнив, що видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі.

Під час обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування.