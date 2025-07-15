У соцмережах можна знайти чимало новин і відео про іспити на права у сервісних центрах МВС, шалені черги та лайфхаки, як зловити талончик. Однак перед цим майбутнім водіям потрібно навчитися добре їздити за кермом. Без 40 годин практики людину не можуть допустити до складання практичного іспиту, відповідно, для початку потрібно пройти навчання в автошколі.

ZAXID.NET підготував підбірку автошкіл Львова з актуальними цінами на категорію В, локаціями, а також інформацією про тривалість курсів і вартість практичних занять з інструктором.

Автошкола CarGo

Де розташована: вул. Сахарова, 42. Також є філії в Пустомитах, Шептицькому, Жовкві, Дрогобичі, Новояворівську, Стрию та Самборі.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 3000 грн, навчання триває 2 місяці.

Вартість і тривалість курсу з практики: 37 тис. грн, мінімальна тривалість курсу – 1,5 місяця.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 38 тис. грн (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 850 грн/год на МКП та АКП.

Школа надає автомобіль учням для складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 4,9/5.

Більше – на сайті CarGo.

Автошкола «Магістраль»

Де розташована: вул. Опільського, 8, другий поверх.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 8000 грн, навчання триває 5 тижнів.

Вартість і тривалість курсу з практики: механічна коробка передач – 26 тис. грн, автоматична коробка передач – 26 600 грн (з урахуванням вартості пального). Тривалість курсу – орієнтовно 8 тижнів.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): механічна коробка передач – 34 тис. грн; автоматична коробка передач – 34 600 грн (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: година їзди на механічній коробці передач коштує 650 грн, на автоматичній – 700 грн/год.

Школа надає автомобіль своїм учням в оренду для складання іспиту в СЦ МВС.

Відгуки в Google: 4,8/5.

Більше – на сайті «Магістраль».

Автошкола Bai Drive

Де розташована: вул. Пилипа Орлика, 2; вул. Залізнична, 8 (ЖК «Шенген»).

Вартість і тривалість курсу з теорії: 3000 грн, курс триває 1 місяць.

Вартість і тривалість курсу з практики: 7000 грн (без урахування ціни за пальне), тривалість курсу можна регулювати.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 8000 грн (без урахування вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 700 грн/год на МКП та АКП.

Школа в обов’язковому порядку не надає автомобіль учням для складання практичного іспиту в СЦ МВС, потрібно домовлятися безпосередньо з інструктором.

Відгуки в Google: 4,8/5.

Більше – на сайті Bai Drive.

Автошкола LeoGart

Де розташована: вул. Тютюнників, 55; вул. Героїв УПА, 65; вул. Хмельницького, 63; вул. Трускавецька, 2в.

Вартість і тривалість курсу з теорії: ціна не зазначена.

Вартість і тривалість курсу з практики: 7000 грн (без урахування вартості пального).

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 10 тис. грн і триває приблизно 3-3,5 місяці (без урахування вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 700 грн/год на механічній коробці передач та 750 грн/год. на автоматичній.

На сайті не зазначають, чи надає школа учням автомобіль для складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 5/5.

Більше інформації – на сайті LeoGart.

Автошкола Taurus

Де розташована: вул. Мазепи, 1Б (ТРЦ «Спартак»); вул. Академіка Колесси, 2 (центр); вул. Наукова, 7А (БЦ «Оптіма Плаза»); пл. Князя Святослава, 5 (ЖК «Семицвіт»); вул. Хуторівка, 40А, каб. 212 (Сихів); вул. Водогінна, 2 (Львівводоканал).

Вартість і тривалість курсу з теорії: 3000 грн, тривалість курсу – приблизно 1,5 місяці (є очний і дистанційний формат).

Вартість і тривалість курсу з практики: 37 тис. грн, тривалість навчання – орієнтовно 2 місяці (з урахуванням вартості пального).

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 38 тис. грн (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 900 грн/год, незалежно від коробки передач.

Школа надає автомобіль своїм учням для складання іспиту в СЦ МВС.

Відгуки в Google: 4,8/5.

Більше – на сайті Taurus.

Автошкола Easy Drive

Де розташована: вул. Володимира Великого, 12 (Коледж телекомунікацій та комп'ютерних технологій); вул. Героїв Крут, 1В; вул. Пасічна, 166 (ЖК «Хюґе»); пр. Чорновола, 67; м. Винники, вул. Галицька, 14Б.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 3000 грн. Курс триває 1,5 або 2,5 місяці, формат навчання – очний або дистанційний.

Вартість і тривалість курсу з практики: механічна коробка передач – 37 650 грн, автоматична – 39 тис. грн (з урахуванням вартості пального). Тривалість курсу – орієнтовно 38 днів.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 38 650 грн для механіки та 40 тис. для автоматичної коробки передач (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: МКП – 750 грн/год та АКП – 800 грн/год.

Школа не надає автомобіль учням для складання іспиту в сервісному центрі.

Відгуки в Google: 4,8/5.

Більше інформації – на сайті Easy Drive.

Автошкола AutoClub

Де розташована: вул. Володимира Великого, 55Б (СЗШ №36); вул. Скляна, 11А (ЖК «Семицвіт»).

Вартість і тривалість курсу з теорії: окремо навчання з теоретичного курсу автошкола не надає.

Вартість і тривалість курсу з практики: 8000 грн (без урахування вартості пального). Навчання триває орієнтовно 2,5 місяців.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 28 тис. грн (з урахуванням вартості пального) – незалежно від коробки передач.

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 500 грн/45 хв на МКП та АКП.

Школа надає автомобіль учням для складання іспиту в сервісному центрі.

Відгуки в Google: 4,5/5.

Більше інформації – на сайті AutoClub.

Автошкола «Верстава Львів»

Де розташована: вул. Угорська, 14.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 2000 грн, навчання триває 1 місяць, формат навчання – очний або дистанційний.

Вартість і тривалість курсу з практики: 30 тис. грн на МКП та 30 700 грн на АКП (з урахуванням вартості пального). Навчання триває 1,5-2 місяці.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 31 тис. грн на механічній коробці передач та 31 700 грн на автоматичній коробці передач (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 600 грн/год на механіці та 650 грн/год на автоматі.

Школа не надає учням автомобіль для складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 4,9/5.

Більше інформації – на сайті «Верстава Львів».

«Нова автошкола»

Де розташована: вул. Хуторівка, 40А (поруч з ТЦ «Шувар»); вул. Ліська, 16 (поруч з ТЦ «Скриня»). Також є філія у м. Новий Розділ, вул. Лесі Українки, 1.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 2500 грн, навчання проходить у дистанційному форматі.

Вартість і тривалість курсу з практики: 32 тис. грн (з урахуванням пального), тривалість навчання учень може корегувати самостійно.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 33 тис. грн (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 675 грн/год на МКП та 750 грн/год на АКП.

Школа надає автомобіль своїм учням для складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 4,7/5.

Більше інформації – на сайті «Нова автошкола».

Автошкола Hygge

Де розташована: вул. Пасічна, 166 (ЖК «Хюґе)».

Вартість і тривалість курсу з теорії: 3000 грн, тривалість – приблизно 1,5-2 місяці, можна обрати очний або дистанційний формат навчання.

Вартість і тривалість курсу з практики: 37 650 грн на механічній коробці передач та 39 тис. грн на автоматичній (з урахуванням вартості пального).

Загальна вартість курсу (теорія + практика): МКП – 38 650 грн, АКП – 40 тис. грн (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: механіка коштує 850 грн/год, автомат – 900 грн/год.

Школа надає автомобіль своїм учням для складння іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 4,9/5.

Більше інформації – на сайті Hygge.

Автошкола «Світлофор»

Де розташована: вул. Леонтовича, 5; вул. Кос-Анатольського, 22; вул. Вагонна, 21; м. Винники, вул. Сухомлинського, 21.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 4000 грн, триває 1 місяць.

Вартість і тривалість курсу з практики: 8000 грн (без урахування ціни за пальне), триває 2 місяці.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): ціна не зазначена.

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 600 грн/1,5 год, незалежно від коробки передач.

На сайті не зазначають, чи надає школа автомобіль учням для складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 4/5.

Більше інформації – на сайті «Світлофор».

Автошкола Romdomdom

Де розташована: вул. Сихівська, 20.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 2000 грн. Навчання може тривати від тижня до декількох місяців.

Вартість і тривалість курсу з практики: 32 тис. грн (з урахуванням вартості пального). Тривалість навчання учень корегує самостійно.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 34 тис. грн (з урахуванням вартості пального), незалежно від коробки передач.

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 1000 грн/1,5 год для механіки та автомату.

Школа надає автомобіль своїм учням для складання іспиту в СЦ МВС.

Відгуки в Google: 4,9/5.

Більше інформації – на сайті Romdomdom.

Автошкола Happy Drive

Де розташована: пр. Червоної Калини, 35; вул. Ольги Басараб, 4.

Вартість і тривалість курсу з теорії: навчання в аудиторії коштує 3500 грн, а онлайн-курс – 2500 грн.

Вартість і тривалість курсу з практики: 6500 грн (без урахування пального).

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 8 200 грн та 7 200 грн (без урахування вартості пального), залежно від того, як учень хоче вивчати теорію.

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: година їзди – 650 грн на механічній коробці передач та 750 грн на автоматичній.

На сайті не зазначають, чи надає школа учням автомобіль для складання іспиту в сервісному центрі МВС.

Відгуки в Google: 4,9/5.

Більше інформації – на сайті Happy Drive.

Автошкола «Автоград»

Де розташована: вул. Пасічна, 49А; вул. Сахарова, 16; вул. Пекарська, 50; вул. Кушевича, 5.

Вартість і тривалість курсу з теорії: 3000 грн, тривалість навчання – до 2 місяців (онлайн або офлайн-формат).

Вартість і тривалість курсу з практики: 7000 грн (без урахувння вартості пального). Курс триває 2 місяці.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 34 тис. грн (з урахуванням вартості пального), незалежно від коробки передач.

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: 650 грн/год на МКП та АКП.

Школа надає автомобіль своїм учням для складання іспиту в СЦ МВС.

Більше інформації – на сайті «Автоград».

Автошкола Rega

Де розташована: вул. Стрийська, 199 (стадіон «Арена Львів»).

Вартість і тривалість курсу з теорії: ціну не зазначають, термін навчання варіюється від вибору учня.

Вартість і тривалість курсу з практики: навчання на механічній коробці передач – 34 тис. грн (20 занять по 2 години), автоматична коробка передач – 32 650 грн (19 занять по 2 години) – з урахуванням вартості пального.

Загальна вартість курсу (теорія + практика): 35 тис. грн на МКП та 33 600 грн на АКП (з урахуванням вартості пального).

Вартість одного заняття на механічній та автоматичній коробках передач: від 650 грн до 675 грн за годину, незалежно від коробки передач.

Школа надає автомобіль своїм учням для складання іспиту в СЦ МВС.

Більше інформації – на сайті Rega.

Для того, щоб отримати посвідчення водія, потрібно пройти певні етапи: